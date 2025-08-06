Участник организации ЧМ-2022 оценил будущий матч сборной России в Катаре

Участник организации чемпионата мира по футболу 2022 года Максим Пономарёв высказался о грядущем товарищеском матче между сборными России и Катара. Национальные команды сыграют друг с другом 7 сентября. Встреча пройдёт в Катаре.

«Пока не знаю, на каком стадионе будут играть Катар и Россия. Я бывал на всех, и все они хорошего уровня. Думаю, что с организацией этого матча проблем не возникнет — все спортивные мероприятия в Катаре проходят на достаточно высоком организационном уровне.

Во многом из-за того, что там работает много квалифицированных специалистов из России, которые занимались в том числе и домашним ЧМ. Матч с Катаром — хороший спарринг для сборной России. И на миллион процентов уверен, что этот матч пройдёт хорошо», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.