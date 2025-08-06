«У «Зенита» есть ресурсы, чтобы заменить любого». Шатов — о Максиме Глушенкове

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов высказался о положении нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. По словам Шатова, если Глушенков покинет «Зенит», клуб сможет справиться с этой потерей.

— Если Глушенков уйдёт, это станет ощутимой потерей для команды?

— «Зенит» — это такой клуб, у которого всегда есть ресурсы, чтобы заменить любого. Кто бы ни уходил, — приводит слова Шатова «Спорт-экспресс».

В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.