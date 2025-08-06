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«Спартак» издевается сам над собой». Быстров — о трансферах красно-белых

«Спартак» издевается сам над собой». Быстров — о трансферах красно-белых
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о трансферах московского «Спартака» после подписания португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Спартак» усиливает позиции, которые и так усилены. Возьмите хороших крайних защитников. Сколько можно об этом говорить? «Спартак» издевается сам над собой», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Жедсон Фернандеш перешёл в «Спартак» из «Бешикташа». Ранее стамбульцы отчитались, что сумма трансфера Жедсона в московский клуб составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между командами в качестве возможных бонусов.

Отметим, что Жедсон дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).

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