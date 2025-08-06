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Валерий Непомнящий: в РПЛ большое количество легионеров не соответствуют нашим стандартам

Валерий Непомнящий: в РПЛ большое количество легионеров не соответствуют нашим стандартам
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

«Я против лимита на легионеров, ведь спорт — конкурентная среда. В нынешних условиях, которые временны, я понимаю, что лимит вполне возможен. У нас большое количество легионеров не соответствуют нашим стандартам.

Они играют в РПЛ, но хотелось бы, чтобы качество иностранцев было выше — сейчас средний уровень, и многие сидят в запасе. Поэтому пусть лучше растут отечественные футболисты, тем более растёт больше молодых ребят. Я сомневаюсь, что в следующем сезоне будет новый лимит, потому что у иностранных игроков есть долгосрочные контракты и многие клубы попадут в тяжёлое положение», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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