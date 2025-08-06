Виктор Гончаренко объяснил удаление Хлусевича в матче «Спартака» с «Акроном»

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался об удалении защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Футболист получил две жёлтые карточки за минуту и покинул поле на 45+2-й минуте. Встреча прошла 3 августа, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Нервозность, которая царит в раздевалке «Спартака» передаётся футболистам. Удаление Хлусевича — это только из-за нервозности. Когда ты выходишь, спокоен и в состоянии боевой готовности — это одна ситуация, когда ты в себе не уверен — совсем другая», — сказал Гончаренко в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».