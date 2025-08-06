Виктор Гончаренко объяснил удаление Хлусевича в матче «Спартака» с «Акроном»
Поделиться
Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался об удалении защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Футболист получил две жёлтые карточки за минуту и покинул поле на 45+2-й минуте. Встреча прошла 3 августа, команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Нервозность, которая царит в раздевалке «Спартака» передаётся футболистам. Удаление Хлусевича — это только из-за нервозности. Когда ты выходишь, спокоен и в состоянии боевой готовности — это одна ситуация, когда ты в себе не уверен — совсем другая», — сказал Гончаренко в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
Комментарии
- 6 августа 2025
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:45
-
12:45
-
12:35
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:18
-
12:11
-
12:10
-
12:08
-
12:01
-
11:53
-
11:50
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:32
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
10:59
-
10:56
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:37