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«Это «сливной бачок». Агент Ракова — об информации о лудомании у лучшего бомбардира РПЛ

«Это «сливной бачок». Агент Ракова — об информации о лудомании у лучшего бомбардира РПЛ
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего самарских «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос, будет ли сторона игрока подавать в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации после появления информации о лудомании у форварда. Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Раков был отдан «Локомотивом» в аренду в «Крылья Советов» как раз из‑за проблем с лудоманией.

«А в отношении кого? Анонима? Мы посоветуемся с юристами, но это такое дело — неблагодарное. Но канал, который это опубликовал, пусть это будет на их совести. Значит, мы будем понимать, что это «сливной бачок», который даже не проверяет информацию», — приводит слова Кузьмичёва «РИА Новости Спорт».

Раков — воспитанник московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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