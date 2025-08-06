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Червиченко: Катар и Иордания интереснее предыдущих соперников для сборной России

Червиченко: Катар и Иордания интереснее предыдущих соперников для сборной России
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о соперниках сборной России в сентябрьскую международную паузу. Напомним, команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией дома и Катаром на выезде.

«Катар — хорошая сборная, они неплохо выступили на чемпионате мира. Вместе с Иорданией эти соперники для сборной России интереснее предыдущих. Ещё интереснее будет то, что наша команда сыграет с Катаром на выезде. Наверное, матч начнётся поздно вечером, ведь в сентябре ещё будет жарковато», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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