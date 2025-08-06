Непомнящий: категорически против таких отставок, как в случае со Сторожуком из «Ахмата»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку Александра Сторожука с поста главного тренера «Ахмата» после трёх стартовых туров РПЛ.

«Я категорически против таких отставок, как в случае со Сторожуком из «Ахмата», но работодатели имеют на это право. Другое дело, что от иностранного тренера не так просто избавиться, когда он оказывается в таком положении. А Сторожук — российский специалист, поэтому с ним можно так поступить.

Что касается выбора Стаса Черчесова, «Ахмат» — ещё один вызов, где он может продемонстрировать свои качества тренера в такой сложной ситуации. Конечно, он уже работал в этом клубе, но входит не совсем в ту же реку. При этом Стас знает всю ситуацию и обстановку, а в клубе знают его амбиции. С такими амбициями нужно, чтобы команда билась не за сохранение прописки, а за топ-8», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.