Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Кыргызстана Крестинин высказался об уровне сборной Иордании

Экс-тренер Кыргызстана Крестинин высказался об уровне сборной Иордании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин высказался о национальной команде Иордании. Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией 4 сентября.

«Мы играли с Иорданией в 2018 году — это относительно давно. Когда мы с ними играли, за цикл сменилось пять-шесть тренеров. На сегодняшний момент — шесть-восемь. Я летал на последний Кубок Азии зимой, смотрел на их игры. Команда дошла до финала — это уже другая сборная, более зрелая. У них произошла смена поколений, видна тренерская работа. Дорогого стоит сыграть в финале Кубка Азии. Команда динамичная, неуступчивая. Они ведут единоборства на каждом участке поля, стараются играть в вертикальный футбол.

Это хороший соперник для сборной России. Думаю, игра будет достойной. В команде на Кубке Азии была сильная группа атаки — рослые нападающие, делают хороший объём работы. Баланс был во всех линиях, команда ровная, боевая. Может, это их преимущество, что никто не тянет одеяло на себя, выглядят цельно», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев оценил уровень национальной команды Иордании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android