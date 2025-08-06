Экс-тренер Кыргызстана Крестинин высказался об уровне сборной Иордании

Бывший главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин высказался о национальной команде Иордании. Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией 4 сентября.

«Мы играли с Иорданией в 2018 году — это относительно давно. Когда мы с ними играли, за цикл сменилось пять-шесть тренеров. На сегодняшний момент — шесть-восемь. Я летал на последний Кубок Азии зимой, смотрел на их игры. Команда дошла до финала — это уже другая сборная, более зрелая. У них произошла смена поколений, видна тренерская работа. Дорогого стоит сыграть в финале Кубка Азии. Команда динамичная, неуступчивая. Они ведут единоборства на каждом участке поля, стараются играть в вертикальный футбол.

Это хороший соперник для сборной России. Думаю, игра будет достойной. В команде на Кубке Азии была сильная группа атаки — рослые нападающие, делают хороший объём работы. Баланс был во всех линиях, команда ровная, боевая. Может, это их преимущество, что никто не тянет одеяло на себя, выглядят цельно», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.