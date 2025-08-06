Владислав Радимов: Глушенков абсолютно не в своей тарелке

Бывший игрок и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о положении нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. По словам Радимова, Глушенкову нужно перезарядить батарейки.

«Мне кажется, после всего, что произошло — замена в Казани, этот короткий выход с ЦСКА — Глушенкову надо перезарядить батарейки. Это работа уже тренерского штаба, даже не столько Семака, может быть, даже помощников или партнёров по команде. Потому что видно, что Глушенков абсолютно не в своей тарелке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В четырёх матчах на старте этого сезона в активе Глушенкова ни одного результативного действия. В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) нападающий появился на поле на 84-й минуте, заменив Вендела.