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Червиченко — о Черчесове: «Ахмат» при хорошей работе способен бороться за трофеи

Червиченко — о Черчесове: «Ахмат» при хорошей работе способен бороться за трофеи
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о готовящемся назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера грозненского «Ахмата».

«Я не понимаю, как некоторые тренеры появляются в клубах РПЛ. Сторожук — один из таких. Это удивляет. Логично, что его заменит Черчесов — он уже работал в «Ахмате». По складу характера и мыслям он близок к «Ахмату» и понимает все нюансы. Это назначение абсолютно нормальное.

Пока у Черчесова нет приглашений от клубов, которые борются за трофеи. Но всегда в контракте можно прописать, что он сможет уйти, если поступит предложение. При этом «Ахмат» при хорошей работе способен бороться за трофеи, за тот же Кубок России. У клуба нет финансовых проблем, значит, можно собрать приличный состав и вывести команду на хороший уровень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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