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Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с ЦСКА

Бубнов поставил оценки игрокам «Зенита» за матч с ЦСКА
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Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам санкт-петербургского «Зенита» за матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1). Команда получила оценку пять.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

По подсчётам Бубнова, «Зенит» за игру набрал 879 технико-тактических действий при 16% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

На 33-й минуте забитым мячом отметился нападающий ЦСКА Алеррандро. На 76-й минуте «Зенит» сравнял счёт усилиями форварда Александра Соболева. Нападающий сине-бело-голубых реализовал пенальти.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за три матча. «Зенит» (5) располагается на седьмой строчке.

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