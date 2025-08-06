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Булыкин: в сборную России вызывают футболистов, которые хорошо сыграли только пару матчей

Булыкин: в сборную России вызывают футболистов, которые хорошо сыграли только пару матчей
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что сейчас приглашения в сборную России получают футболисты, которые ещё не успели себя зарекомендовать на должном уровне. Напомним, в сентябре россияне сыграют с Иорданией и Катаром.

«Любых соперников сборной России оцениваю положительно, какими бы они ни были. Всё-таки это тренировочный цикл нашей национальной команды — сборная России живёт и передаёт все традиции. Все российские футболисты мечтают попасть в национальную команду, хотя сейчас в сборную попадают люди, которые сыграли хорошо только пару матчей.

Хотелось бы, чтобы вызов в сборную России был престижным и туда можно было попасть после того, как отыграешь на хорошем уровне достаточно долгое время. А сейчас берут футболистов для того, чтобы просто посмотреть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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