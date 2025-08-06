«Урал» объявил об уходе белорусского голкипера

Екатеринбургский «Урал» на официальном сайте сообщил об уходе голкипера Дениса Щербицкого.

«Денис пополнил наши ряды в 2023 году и провёл в составе «шмелей» пять матчей. К сожалению, травмы не позволили талантливому белорусскому голкиперу раскрыть свой потенциал в нашей команде.

Благодарим за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала девять очков за три матча. В 4-м туре «Урал» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в воскресенье, 10 августа. Начало игры — в 10:00 мск.