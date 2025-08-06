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Владимир Быстров сравнил игрока «Балтики» Сауся и форварда «Крыльев Советов» Ракова

Владимир Быстров сравнил игрока «Балтики» Сауся и форварда «Крыльев Советов» Ракова
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров сравнил самых ярких молодых талантов Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Он высказался о Владиславе Саусе из калининградской «Балтики» и Вадиме Ракове из самарских «Крыльев Советов».

«По тем матчам, которые уже были, Саусь выглядит ярче Ракова. По тому объёму работы, который делает Саусь, эти рывки на фланге, как он разрывает. Если бы Раков столько не забил, мы бы обсуждали, что он нанёс 10 ударов по воротам за три тура? Бил, бью и буду бить — пусть продолжает, он молодец», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

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