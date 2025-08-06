Бубнов поставил ЦСКА двойку за игру в матче с «Зенитом», который завершился вничью

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского ЦСКА за матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). Команда получила оценку «два».

По подсчётам Бубнова, ЦСКА за игру набрал 673 технико-тактических действия при 29% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

* Поправка: Иван Обляков набрал 77 технико-тактических действий.

На 33-й минуте забитым мячом отметился нападающий ЦСКА Алеррандро. На 76-й минуте «Зенит» сравнял счёт усилиями форварда Александра Соболева. Нападающий сине-бело-голубых реализовал пенальти.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала пять очков за три матча. «Зенит» (5) располагается на седьмой строчке.