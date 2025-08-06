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Александр Бубнов: Fan ID хорошо подействовал, потому что петард сейчас нет, драк нет

Александр Бубнов: Fan ID хорошо подействовал, потому что петард сейчас нет, драк нет
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о внедрении карты болельщика (Fan ID ), которая стала обязательной для посещения всех матчей Мир Российской Премьер-Лиги, Суперфинала Фонбет Кубка России и игры за Суперкубок России.

«Кстати, вот этот Fan ID хорошо подействовал, потому что петард сейчас нет, драк нет — всё нормально. Посещаемость снизилась? С Fan ID я бы пропускал детей из детских садов, всё они бы заполняли, и всё нормально бы было. Женщин бы пропускал, и они болели бы нормально», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Закон о введении паспорта болельщика для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России 1 июня 2022 года.

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