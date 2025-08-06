«Оренбург» подписал контракт с бразильским нападающим

Бразильский нападающий Алешандре Жезус стал игроком «Оренбурга». Он перешёл из бразильского «Ботафого» Рибейран-Прету. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Оренбург»

«В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион «Маракана», сообщил маме, что однажды забьёт на этом стадионе. В марте 2021 года на «Маракане» Алешандре вышел на замену в матче «Флуминенсе» против «Резенде» и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника.

Добро пожаловать, Алешандре!» — написано в сообщении клуба.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 1,2 млн.