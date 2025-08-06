Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» подписал контракт с бразильским нападающим

«Оренбург» подписал контракт с бразильским нападающим
Комментарии

Бразильский нападающий Алешандре Жезус стал игроком «Оренбурга». Он перешёл из бразильского «Ботафого» Рибейран-Прету. Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Оренбург»

«В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион «Маракана», сообщил маме, что однажды забьёт на этом стадионе. В марте 2021 года на «Маракане» Алешандре вышел на замену в матче «Флуминенсе» против «Резенде» и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника.

Добро пожаловать, Алешандре!» — написано в сообщении клуба.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в € 1,2 млн.

Материалы по теме
Антон Миранчук едет в Россию, € 30 млн за Батракова, шантаж Лукмана. Трансферы и слухи дня
Антон Миранчук едет в Россию, € 30 млн за Батракова, шантаж Лукмана. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android