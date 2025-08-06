Валерий Овчинников считает, что сборная России скоро вернётся на международную арену

Российский тренер Валерий Овчинников считает, что сборная России вскоре будет допущена до турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.

«Вполне нормально, что сборная России играет с Иорданией и Катаром. Думаю, в скором времени национальная команда России будет играть в международных турнирах. Игры с командами из 60-х мест рейтинга ФИФА — не самое главное для нас. Мы будем побеждать эти сборные», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.