Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников считает, что сборная России скоро вернётся на международную арену

Валерий Овчинников считает, что сборная России скоро вернётся на международную арену
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников считает, что сборная России вскоре будет допущена до турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.

«Вполне нормально, что сборная России играет с Иорданией и Катаром. Думаю, в скором времени национальная команда России будет играть в международных турнирах. Игры с командами из 60-х мест рейтинга ФИФА — не самое главное для нас. Мы будем побеждать эти сборные», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Официально
Сборная России сыграет с Катаром на выезде в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android