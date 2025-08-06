«Большой шок». Защитник «Зенита» Роман Вега — о тренировках в «Барселоне»

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега вспомнил о своей первой тренировке в составе каталонской «Барселоны». Вега играл за вторую команду сине-гранатовых.

«Помню самую первую тренировку после медосмотра. В тот день дубль тренировался вместе с главной командой. Там были Левандовски, Френки де Йонг, Бускетс, Альба. Я смотрю по сторонам и понимаю, что ещё совсем недавно в Аргентине играл за этих парней на приставке в футбольном симуляторе. Играл за «Барселону», а теперь вижу всех их живьём, и мы тренируемся все вместе. Это был очень большой шок, — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.