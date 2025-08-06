Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Большой шок». Защитник «Зенита» Роман Вега — о тренировках в «Барселоне»

«Большой шок». Защитник «Зенита» Роман Вега — о тренировках в «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега вспомнил о своей первой тренировке в составе каталонской «Барселоны». Вега играл за вторую команду сине-гранатовых.

«Помню самую первую тренировку после медосмотра. В тот день дубль тренировался вместе с главной командой. Там были Левандовски, Френки де Йонг, Бускетс, Альба. Я смотрю по сторонам и понимаю, что ещё совсем недавно в Аргентине играл за этих парней на приставке в футбольном симуляторе. Играл за «Барселону», а теперь вижу всех их живьём, и мы тренируемся все вместе. Это был очень большой шок, — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.

Материалы по теме
«Вокруг всегда все пьяные». Игрок «Зенита» Вега — о своём дне рождения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android