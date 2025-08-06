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Дмитрий Булыкин — о Черчесове: перед «Ахматом» стоят амбициозные задачи

Дмитрий Булыкин — о Черчесове: перед «Ахматом» стоят амбициозные задачи
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости об отставке Александра Сторожука с должности главного тренера «Ахмата» и назначении на вакантное место Станислава Черчесова.

«Что касается отставки Сторожука из «Ахмата», тренера всегда оценивают по результатам. Если перед ним стояли какие-то задачи, а он их не выполнил, начинают рассматривать другую кандидатуру. Когда нет результата, мало отговорок — нужно менять ситуацию, чтобы её не усугубить.

Черчесов — тренер высокого уровня для работы в топ-клубах и сборных. Видимо, перед «Ахматом» стоят амбициозные планы и задачи. Если есть хорошее финансирование, можно с удовольствием поработать в таком проекте. Можно подписать новых футболистов под себя и, если есть время их подготовить, создать хорошую команду в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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