Овчинников: поддерживаю ужесточение лимита на легионеров — у Дегтярёва правильная политика

Отечественный тренер Валерий Овчинников отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Ранее эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Поддерживаю ужесточение лимита на легионеров — у Дегтярёва правильная политика в плане иностранцев. У нас их слишком много на поле в РПЛ, тем более есть игроки с приобретённым российским гражданством. В итоге получаем непонятные команды. Юрий Павлович Сёмин правильно сказал, что нужно уделять очень пристальное внимание развитию детско-юношеского футбола. Надо вкладывать средства не в заморских футболистов, а в наших детей», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.