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Бубнов: я бы на месте Галактионова заманил «Спартак» на свою половину поля

Бубнов: я бы на месте Галактионова заманил «Спартак» на свою половину поля
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, как следует построить игру московскому «Локомотиву» в матче 4-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». Встреча состоится 9 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» сейчас настолько разнообразно играет, что здесь нужно, в первую очередь, плясать от противника. Я бы на месте Галактионова заманил «Спартак» на свою половину поля. Отдал им мяч, идите. Они, кстати, так уже делали. Пусть катают? Не, не только катает, «Спартак» не катает. Они пойдут, тем более что нужно сейчас выигрывать, очков не хватает. Они пойдут вперёд, и всё. Они [футболисты «Локомотива»] надёжно играют очень в обороне, они это продемонстрировали», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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