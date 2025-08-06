«БроукБойз» — «Орёл»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 6 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Орёл», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».