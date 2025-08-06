«БроукБойз» — «Орёл»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск
Поделиться
Сегодня, 6 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Орёл», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2025
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:16
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:33
-
15:33
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
15:10
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:25
-
14:23
-
14:21
-
14:10
-
14:00