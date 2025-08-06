Станислав Черчесов — новый главный тренер «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Стороны подписали контракт сроком на три года.

Черчесов в своей тренерской карьере уже возглавлял грозненский клуб. В сезоне-2012/2013 под его руководством «Терек» (бывшее название «Ахмата) занял восьмое место в РПЛ, что на тот момент являлось лучшим результатом в клубной истории.

Напомним, вчера, 5 августа, грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырёх матчах Фонбет Кубка России и Мир РПЛ.

Последним местом работы 61-летнего Черчесова остаётся сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).