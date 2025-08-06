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Генич высказал мнение, в чём заключаются проблемы «Спартака»

Генич высказал мнение, в чём заключаются проблемы «Спартака»
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Российский комментатор Константин Генич высказался о проблемах московского «Спартака» на старте сезона-2025/2026.

«Я вижу проблемы «Спартака» в перепадах. И эмоциональных, и тактических, и вообще каких угодно. В первом тайме (матча с «Акроном» (1:1). — Прим. «Чемпионата») эта команда не была похожа… Меня там болельщики «Спартака», конечно, с ****** смешали, что я сказал: «Вот 25 млн, 20 играет, там 15−14, а напротив — «Акрон». Говорят: «Жарко, жарко». Я говорю: «А что, «Акрон» играет в другое время, что ли, почему для них не жарко? Почему они более-менее передвигаются по полю и не дают ничего «Спартаку» создать?» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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