В «Акроне» допустили, что 36-летний Дзюба может стать лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев пожелал нападающему команды Артёму Дзюбе стать лучшим бомбардиром Мир РПЛ по итогам нынешнего сезона. В трёх стартовых турах чемпионата России 36-летний Дзюба забил два мяча. В прошлом сезоне Артём отыграл 22 матча в рамках РПЛ и забил девять голов.

«Сейчас у него два гола в трёх матчах. Я хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром лиги в этом сезоне. Я ему этого желаю, он этого может добиться. Он хорошо работает, в принципе делает много хорошего, поэтому бог его вознаграждает», — приводит слова Тедеева ТАСС.

Действующий контракт опытнейшего нападающего с «Акроном» рассчитан до конца июня 2026 года.