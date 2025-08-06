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Валерий Овчинников: у Черчесова получится спасти «Ахмат» — он встряхнёт это болото

Валерий Овчинников: у Черчесова получится спасти «Ахмат» — он встряхнёт это болото
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Российский специалист Валерий Овчинников высказался о назначении тренера Станислава Черчесова в грозненский «Ахмат». Клуб объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым сегодня, 6 августа.

«Черчесов уже давно не работал в клубе, будет интересно посмотреть на него. Вряд ли он хорошо знает нынешний «Ахмат», но он с Кавказа, и ему будет легче там работать. Думаю, у Станислава Саламовича получится спасти «Ахмат» — он встряхнёт это болото. Там такое течение, что образовалось лёгкое болото», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не набрала ни одного очка за три матча.

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