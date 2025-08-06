«Динамо» Махачкала объявило о переходе голкипера

Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с вратарём Никитой Карабашевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Новобранцу клуба 23 года. Никита – воспитанник калининградского футбола. Карьеру начинал в «Ленинградце» в Первой лиге в сезоне-2022/2023. Летом 2024-го стал игроком «Сочи». Также на правах аренды выступал за саратовский «Сокол».

В махачкалинское «Динамо» Карабашев перешёл на правах свободного агента. Добро пожаловать, Никита!» — написано в сообщении клуба.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча.