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Бернард Бериша: если Черчесов захочет, я готов вернуться в «Ахмат»

Бернард Бериша: если Черчесов захочет, я готов вернуться в «Ахмат»
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Бывший футболист «Ахмата» Бернард Бериша выразил готовность вернуться в грозненский клуб после назначения в него Станислава Черчесова. Нападающий покинул команду этим летом.

«Черчесов — отличный человек и высококлассный тренер. У него уже отличная карьера. Станислав Саламович уже работал в «Тереке» и хорошо знает местную ментальность.

Знает он и меня, и, если клуб и Черчесов захотят, чтобы я вернулся, я готов помочь команде. Сейчас «Ахмату» нужен человек, который знаком с клубом и ситуацией, который уже работал там. И я готов вернуться и поработать с Черчесовым!» — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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