Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Пари НН» Эктов перенёс операцию в Германии

Защитник «Пари НН» Эктов перенёс операцию в Германии
Комментарии

Защитник «Пари Нижний Новгород» Александр Эктов был прооперирован в Германии. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Футболист перенёс операцию на коленном суставе — она прошла в Мюнхене успешно. На начало сентября запланирован второй этап лечения — ещё одна операция, после которой станут известны точные сроки восстановления», — написано в сообщении клуба.

«Первая операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо. Знаю, что болельщики переживают за меня — и чувствую эту поддержку. Спасибо каждому! Передаю привет болельщикам «Пари НН» и всему Нижнему Новгороду. Надеюсь восстановиться и вернуться как можно быстрее!» — сказал Эктов.

Материалы по теме
Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! Ну а у Батракова — новый гениальный гол. Видео
Сумасшедшая перестрелка «Локо» и «Пари НН»! Ну а у Батракова — новый гениальный гол. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android