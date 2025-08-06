Защитник «Пари НН» Эктов перенёс операцию в Германии

Защитник «Пари Нижний Новгород» Александр Эктов был прооперирован в Германии. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Футболист перенёс операцию на коленном суставе — она прошла в Мюнхене успешно. На начало сентября запланирован второй этап лечения — ещё одна операция, после которой станут известны точные сроки восстановления», — написано в сообщении клуба.

«Первая операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо. Знаю, что болельщики переживают за меня — и чувствую эту поддержку. Спасибо каждому! Передаю привет болельщикам «Пари НН» и всему Нижнему Новгороду. Надеюсь восстановиться и вернуться как можно быстрее!» — сказал Эктов.