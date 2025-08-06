Созин: возвращение Черчесова — самое значимое событие сезона РПЛ. Он идёт побеждать

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новость о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Вообще, возвращение Черчесова в РПЛ – самое значимое событие этого сезона. А что важнее? Карпина в «Динамо» все ждали ещё с зимы, сюрприза в уходе Лички не было – как и в этом совмещении. Трансферные рекорды «Спартака» и «Зенита» – это местечковые новости. Но возвращение в лигу такого значимого для всего нашего футбола человека…

Многие скажут: это для Черчесова вызов, он идёт доказывать не в топ-клуб… Нет. Кому нужно было что-то доказать – он это уже сделал: на чемпионате мира в 2018 году танцевали всей страной. Черчесов идёт в РПЛ побеждать.

Уже вижу ухмылку у читателей, но задача у этого человека всегда одна – первое место. Окей, не в этом сезоне – давайте подождём. Но если боссы «Ахмата» будут терпеливы, если они подождут (а тренеров там было много), Черчесов с командой ответят им результатами. А чемпионат станет только интереснее. Желаю удачи», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».