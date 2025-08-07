Скидки
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА по футболу 2025/2026 на 7 августа

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 7 августа
Сегодня, 7 августа, состоятся 10 первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей Лиги Европы УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей Лиги Европы 7 августа (время — московское):

19:00. «Фредрикстад» — «Мидтьюлланн»;
19:00. «Линкольн» — «Ноа»;
19:30. АЕК Ларнака — «Легия»;
19:30. ЧФР Клуж — «Брага»;
20:00. «Хеккен» — «Бранн»;
20:30. ПАОК — «Вольфсберг»;
21:00. «Панатинаикос» — «Шахтёр»;
21:00. «Зриньски» — «Брейдаблик»;
21:30. «Серветт» — «Утрехт»;
21:30. ФКСБ — «Дрита».

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

