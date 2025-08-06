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«Галатасарай» хочет подписать Матвея Кисляка, который также интересен «Фенербахче»

«Галатасарай» хочет подписать Матвея Кисляка, который также интересен «Фенербахче»
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Стамбульский «Галатасарай» рассматривает возможность приобретения полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисяка, интерес к которому ранее проявлял «Фенербахче». Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Fotomac.

По данным источника, в услугах Кисляка заинтересован главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук. Кисляку 20 лет, за первую команду армейцев он играет с 2023-го. В прошлом сезоне полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 8 млн. Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года.

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