«Нельзя в «Зените» пропускать такие голы». Быстров — об игре Латышонка с ЦСКА

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал игру голкипера «Зенита» Евгения Латышонка в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1).

«В моменте с пропущенным голом Латышонок стоит, и вместо того чтобы прыгнуть, он перебирает ножками и прыгает с опозданием. Нельзя в «Зените» пропускать такие голы. Вратарь в «Зените» должен тащить один свой момент. У него нет столько моментов, как у любой другой команды, и надо делать пять сейвов. Здесь один-два момента за всю игру, где вратарь должен выручать. Когда вратарь не выручает — тяжело», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».