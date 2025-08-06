«Нельзя в «Зените» пропускать такие голы». Быстров — об игре Латышонка с ЦСКА
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Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал игру голкипера «Зенита» Евгения Латышонка в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«В моменте с пропущенным голом Латышонок стоит, и вместо того чтобы прыгнуть, он перебирает ножками и прыгает с опозданием. Нельзя в «Зените» пропускать такие голы. Вратарь в «Зените» должен тащить один свой момент. У него нет столько моментов, как у любой другой команды, и надо делать пять сейвов. Здесь один-два момента за всю игру, где вратарь должен выручать. Когда вратарь не выручает — тяжело», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
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