Юрий Сёмин отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин отреагировал на возвращение Станислава Черчесова к тренерской работе в РПЛ. Накануне было объявлено о назначении Черчесова в грозненский «Ахмат». Стороны подписали контракт на три года.

«Назначение Черчесова — хорошее решение «Ахмата». Ещё один тренер высокого уровня в РПЛ. С Черчесовым каждая команда повышает свой уровень, «Ахмат» с его приходом будет конкурировать с командами из верхней части таблицы. Это решение добавит интереса к футболу, «Ахмату» и РПЛ. Это большой плюс для российского футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.