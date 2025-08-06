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Юрий Сёмин отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет

Юрий Сёмин отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет
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Известный отечественный специалист Юрий Сёмин отреагировал на возвращение Станислава Черчесова к тренерской работе в РПЛ. Накануне было объявлено о назначении Черчесова в грозненский «Ахмат». Стороны подписали контракт на три года.

«Назначение Черчесова — хорошее решение «Ахмата». Ещё один тренер высокого уровня в РПЛ. С Черчесовым каждая команда повышает свой уровень, «Ахмат» с его приходом будет конкурировать с командами из верхней части таблицы. Это решение добавит интереса к футболу, «Ахмату» и РПЛ. Это большой плюс для российского футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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