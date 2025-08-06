Станислав Черчесов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о назначении в клуб.

«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал — вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас — подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны. Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас — также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи», — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Ахмат» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа.