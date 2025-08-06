Экс-помощник Черчесова в «Ахмате»: Станислав Саламович должен перевернуть историю клуба

Тренер Иса Байтиев, бывший помощник Станислава Черчесова в «Ахмате», отреагировал на новости о возвращении специалиста в грозненский клуб.

«Назначение Станислава Черчесова — очень хорошее решение со стороны «Ахмата». Я с ним вместе работал, знаю его требования. Это жёсткий, дисциплинированный и справедливый тренер. Думаю, с его приходом многое изменится в клубе — я очень рад этому. Мне кажется, что Станислав Саламович добавит футболистам дисциплины и характера, команда не будет ходить по полю пешком — все футболисты должны выкладываться на 200%.

Новый руководитель много вложился финансово в «Ахмат», набрали неплохих футболистов. Команда не должна находиться там, где сейчас находится. Причин этого не знаю, потому что не нахожусь внутри команды. Назначение Черчесова — правильный шаг. Станислав Саламович должен перевернуть историю и вывести команду из низа турнирной таблицы. Клуб борется каждый сезон за выживание. Если бы были финансовые проблемы или проблемы со стадионом, это можно было бы понять. Но «Ахмат» не должен бороться за выживание — команда должна быть наверху», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.