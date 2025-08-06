Иса Байтиев: Черчесов много раз обыгрывал «Зенит», петербуржцам будет нелегко с «Ахматом»

Тренер молодежной команды грозненского «Ахмата» Иса Байтиев высказался о предстоящем первом матче клуба под руководством Станислава Черчесова после возвращения специалиста. «Ахмат» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа.

«После назначения Черчесова «Зениту» будет нелегко в матче с «Ахматом». По качеству футболистов грозненцы должны показывать другой футбол. Думаю, все поймут, если в первом матче Черчесова за «Ахмат» будет неудачный результат. Но я верю в удачный исход встречи. По игре и мастерству «Зенит» сильнее, но футболисты «Ахмата» тоже не слабые. Саламыч много раз обыгрывал «Зенит» — это хороший соперник для него», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.