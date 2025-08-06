2DROTS — «Торпедо-Владимир»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:15 мск
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Сегодня, 6 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб 2DROTS и профессиональный клуб «Торпедо-Владимир», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт на стадионе «Москвич» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Торпедо-Владимир
Владимир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне 2DROTS также участвовали в Кубке России и дошли до 1/32 финала Пути регионов, обыграв «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и «Динамо Киров» (2:0), но уступив «Химкам» (0:2).
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