Кобелев: по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это?

Российский экс-футболист Андрей Кобелев отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Ранее эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться. С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту. То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое. При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.