Какое место займёт «Ахмат» под руководством Черчесова?

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Накануне стало известно о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». «Чемпионат» предлагает своим читателем поделиться прогнозом, на каком месте финиширует грозненский клуб под руководством нового тренера в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

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Напомним, во вторник, 5 августа, грозненский клуб объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. В нынешнем сезоне «Ахмат» потерпел четыре поражения в четырёх матчах Фонбет Кубка России и Мир РПЛ.

Последним местом работы 61-летнего Черчесова остаётся сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).