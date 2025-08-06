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«Безоговорочный фаворит». Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»

«Безоговорочный фаворит». Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Локомотив»
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Бывший игрок и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался в преддверии матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт в эту субботу, 9 августа, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На данный момент, если мы положим на бумагу то, что происходит в обеих командах, «Локомотив» — безоговорочный фаворит. С такой обороной, как у «Спартака», вы представляете, что железнодорожники не забьют? Я — нет. «Локомотив» забьёт два мяча минимум, потому что у них в атаке появилось разнообразие. И сзади у них всё нормально стало», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Спартак» занимает 11-е место (четыре очка).

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