Газизов: матч с «Пари НН» предварительно пройдёт в Саранске, но утверждать пока нельзя

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о месте проведения матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 18 августа. В настоящее время на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде ведётся ремонт. «Пари Нижний Новгород» проводит домашние матчи на резервных аренах.

«Если нет никаких изменений, то матч «Пари НН» — «Динамо» Мх состоится в Саранске. Мы были предупреждены давно. Но утверждать пока нельзя. Матч 18 августа. Предварительно город проведения — Саранск. Была такая договорённость», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.