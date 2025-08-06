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Газизов: матч с «Пари НН» предварительно пройдёт в Саранске, но утверждать пока нельзя

Газизов: матч с «Пари НН» предварительно пройдёт в Саранске, но утверждать пока нельзя
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о месте проведения матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 18 августа. В настоящее время на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде ведётся ремонт. «Пари Нижний Новгород» проводит домашние матчи на резервных аренах.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если нет никаких изменений, то матч «Пари НН» — «Динамо» Мх состоится в Саранске. Мы были предупреждены давно. Но утверждать пока нельзя. Матч 18 августа. Предварительно город проведения — Саранск. Была такая договорённость», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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