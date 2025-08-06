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Экс-тренер Садулаева Байтиев: для «Ахмата» большой плюс, что Лечи остался в команде

Экс-тренер Садулаева Байтиев: для «Ахмата» большой плюс, что Лечи остался в команде
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Главный тренер молодёжной команды «Ахмат» Иса Байтиев высказался о полузащитнике грозненцев Лечи Садулаеве. Сообщалось, что к хавбеку «Ахмата» проявляет интерес московский ЦСКА.

«Честно говоря, не знаю, почему Садулаев не перешёл в ЦСКА, но что-то не срослось. Возможно, там ему было бы лучше, но так решило руководство. Для «Ахмата» большой плюс, что Лечи остался в команде. При Черчесове многое поменяется», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ахмат» после трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

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