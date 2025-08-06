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Кобелев: хватит говорить о соперниках сборной России — играем с теми, кто согласен

Кобелев: хватит говорить о соперниках сборной России — играем с теми, кто согласен
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о соперниках сборной России по товарищеским матчам в сентябре. Ранее стало известно, что 4 сентября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Иордании, а 7 сентября — со сборной Катара.

«Мы уже несколько лет говорим о соперниках сборной России. Хватит это делать. Сейчас такие условия, что мы играем с теми сборными, которые согласны с нами встречаться. Я не вижу в этом ничего особенного. Думаю, что Иордания и Катар по игре где-то рядом с Брунеем и Вьетнамом. Давайте не будем обольщаться», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 2025 году сборная России провела четыре товарищеские встречи. Ранее подопечные Карпина одержали разгромные победы над командами Гренады и Замбии (обе — 5:0), сыграли вничью с Нигерией (1:1) и одолели Беларусь (4:1).

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