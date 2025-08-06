Кирнан Дьюсбери-Холл стал футболистом «Эвертона»

Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл перешёл из «Челси» в «Эвертон». Об этом сообщается на официальном сайте «ирисок».

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2030 года.

В 36 матчах прошлого клубного сезона хавбек забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Игрок является воспитанником «Лестер Сити», он также выступал за «Блэкпул» и «Лутон Таун». В активе хавбека есть чемпионский трофей Чемпионшипа, победы в Суперкубке Англии, Лиге конференций, а также трофей клубного чемпионата мира.

«Эвертон» начнёт новый сезон АПЛ 18 августа выездной игрой с «Лидс Юнайтед».