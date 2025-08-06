«БроукБойз» — «Орёл»: стартовые составы команд на матч Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 6 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «БроукБойз» и профессиональный клуб «Орёл», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт на стадионе «Знамя Труда» в Орехове-Зуеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Broke Boys
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стали известны стартовые составы команд.
«БроукБойз»:
Фото: «БроукБойз»
«Орёл»:
Фото: ФК «Орёл»
В прошедшем сезоне «БроукБойз» также выступал в Кубке России. На стадии 1/256 финала команда обыграла «Квант», а во встрече 1/128 финала «Броуки» уступили «Химику».
Комментарии
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