«Робсон сталкивал два Танка на тренировках». Юран — о смерти экс-одноклубника Жорже Кошты

Экс-футболист «Порту» и московского «Спартака» Сергей Юран отреагирвал на новость о смерти бывшего одноклубника по португальской команде Жорже Кошты. Об уходе из жизни бывшего игрока сборной Португалии в возрасте 54 лет пресс-служба «Порту» сообщила на официальном сайте команды.

«Ко мне вчера португальцы «Серика» подошли: «Мистер, вы же играли вместе с Жорже Коштой?» Показали новость: умер. 53 года всего — обалдеть просто… Конечно, я расстроился — понять и принять такое тяжело.

Жорже помладше: когда я был в «Порту», ему 21 год был, мне — 24. И тренер, Бобби Робсон, царство небесное, иногда говорил мне: «Сергей, надо Кошту потренировать». Оставлял после общей тренировки нас двоих и вратаря — и сталкивал два Танка (Кошта носил прозвище Танк, а Юран — Русский Танк. — Прим. «Чемпионата»). Мы с ним один на один рубились, толкались. Когда Жорже в сборной Португалии закрепился, я шутил: «Видишь, как я тебя натренировал — ты бы хоть ужином угостил».

На поле Кошта был бескомпромиссным бойцом, а в повседневной жизни — хороший парень, всегда на позитиве, шутил. Раз в неделю мы выезжали в «Порту» на общекомандные обеды. Не сказать что он выпивал. Два-три бокала вина — обычное дело для португальцев. Были игроки, которые могли себе чуть больше позволить. Правда, курил — не знаю, потом бросил или нет. Но в Португалии многие футболисты дымили что в «Порту», что в «Бенфике». У Руй Кошты вообще пачка за день уходила.

Печально, когда такие вещи случаются с людьми, с которыми вместе играл. Тем более — так рано. Но это жизнь, и, к сожалению, в ней случаются такие печальные моменты», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.