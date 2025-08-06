«Манчестер Юнайтед» и Беньямин Шешко согласовали контракт до 2030 года — Романо

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с форвардом «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до июня 2030 года. Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.